Picchia a sangue l’ex compagna in mezzo alla strada, ricoverata in gravi condizioni

Gli investigatori stanno lavorando per delineare i contorni della vicenda. Finora si sa che la donna è stata picchiata nei pressi di una panineria kebab che si trova non distante della fermata della metro Arco di Travertino della linea A. La giovane, forse incinta, ha cercato la salvezza dandosi alla fuga e correndo terrorizzata e sanguinante fra i passanti. Le prime concitate parole a chi le ha prestato i primi soccorsi sono state “mi ha picchiato”. Immediatamente le volanti della polizia e l’ambulanza hanno raggiunto il posteggio antistante la fermata della metropolitana. Accertate le gravi condizioni della donna, l’immediata corsa in ospedale dove la giovane è stata sottoposta alle cure del caso. Le sue condizioni, ancora gravi, sarebbero tuttavia lievemente migliorate nelle ore successive al ricovero. Alcuni agenti sono rimasti sul luogo per acquisire testimonianze e per controllare la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili per le indagini. Indagini che sono affidate agli agenti del commissariato di zona, coadiuvati dagli investigatori della IV Sezione della Squadra mobile, un corpo specializzato nel trattare casi di violenza domestica e di genere. Col passare delle ore, come riportano i quotidiani, il cerchio sembra stringersi sempre più attorno al presunto responsabile: l’ex della donna, un giovane uomo di probabile origine nordafricana. Per lui l’accusa di lesioni gravi, o forse anche quella di tentato femminicidio. Per perfezionare il capo d’accusa si attende l’esito della prognosi che sarà a breve redatto dai sanitari.