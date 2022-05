Piccante confessione di Belen, “Pratico autoerotismo ecco quando e come”

Nell’ultima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha parlato apertamente di masturbazione. Tutti i giornali usano la parola “sdoganare” per quello che si considera ancora come un argomento tabù. Ma può l’autoerotismo, nell’Anno Domini 2022, essere ancora considerato un argomento che causa rossore e comporta l’abuso di termini pesanti che si usano per la merce durante i controlli alle frontiere? E, infatti, la stessa Belen chiarisce: “Non c’è niente di male. Si può dire anche in televisione”.

Belen Rodriguez ha raccontato la sua esperienza con il suo corpo come commento a un servizio di Stefano Corti, dedicato proprio alla vita sessuale di alcune coppie di personaggi famosi: “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Non c’è niente di male anche altre donne lo fanno”. Il servizio di Stefano Corti partiva dalla notizia del contratto prematrimoniale che è stato stipulato da Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due, infatti, hanno messo nero su bianco l’obbligo di fare sesso quattro volte a settimana.

“Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire. Perché ultimamente non si può dire più un tubo. Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo. Ti dirò di più non solo le donne si masturbano, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti”. fanpage.it