Presentata mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Bellisario.

Il documento è stato firmato dai consiglieri Cristian ed Alessandro Sarrecchia, Elvio Reale, Carlo Sperduti e Giuseppe De Gasperis.

“Riteniamo doveroso mettere il sindaco davanti alle sue responsabilità – hanno affermato i consiglieri comunali – In soli 18 mesi di governo, la maggioranza si presenta oggi in un numero troppo esiguo, per poter governare al meglio il paese. È inutile rimarcare il mancato impegno nei confronti dei cittadini, che vedono oggi la macchina amministrativa del paese, impantanato in una preoccupante immobilità. Sono state disattese tutte le promesse, e si è venuti meno agli impegni presi nei confronti della cittadinanza, fatto questo che ci induce oggi a sottoporre questa amministrazione alla prova inesorabile e più che mai giustificata della fiducia da parte degli amministratori”.

Redazione Digital