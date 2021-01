L’Amministrazione comunale di Pescosolido risponde alle dichiarazioni del consigliere De Gasperis definendole: “Mendaci ed infondate, da demolire punto per punto”. “Parla di screzi negli ultimi mesi ma è l’unico ad averli ravvisati. A valle delle sue prime dichiarazioni a mezzo stampa, è stato proposto più volte un confronto civile – come richiede la circostanza – ma il consigliere è sempre scappato messo di fronte ad un possibile chiarimento. Risultano ancora sconosciuti i reali motivi che l’hanno spinto a prendere la decisione di lasciare la maggioranza – che abbiamo appreso dai giornali. Secondo le sue dichiarazioni lo strappo è dovuto a fantomatiche inclinazioni politiche nell’Amministrazione, ma di fatto l’unico ad essere tesserato ad un partito è il consigliere De Gasperis. Il nostro gruppo, capitanato dal sindaco Bellisario, ha il solo obiettivo di amministrare il paese creando i migliori presupposti per lo sviluppo della comunità e non certo del singolo amministratore che vuole usare il Comune come rampa di lancio. Chi sta venendo meno ai patti presi con i cittadini che l’hanno sostenuto è il De Gasperis, così come il suo collega Sperduti, che appoggiando la lista civica “Uniti per Pescosolido” avrebbero dovuto amministrare secondo quanto riportato nel programma elettorale e non secondo gli ideali personali aggravati dalle tarantelle tra un banco e l’altro, col il motto “la poltrona non la mollo”. Ci dispiace per i consiglieri, ma saranno loro a dover giustificare queste scelte ai cittadini. La replica alle illazioni oggi è doverosa, in particolare verso tutti i Pescosolidani ai quali dobbiamo trasparenza e lealtà e con questa stessa nota auguriamo al consigliere De Gasperis un grande in bocca al lupo per la prossima candidatura al consiglio provinciale con Fdl da lui ventilata qualche tempo fa”.

Redazione Digital