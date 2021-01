A diciotto mesi dall’insediamento, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe De Gasperis, abbandona la maggioranza guidata dal sindaco Bellisario e passa all’opposizione.

“Dopo una lunga ed attenta riflessione ho preso la decisione di uscire definitivamente dalla maggioranza – ha affermato De Gasperis – L’amministrazione sta venendo meno ai patti stipulati con la cittadinanza, quando si era deciso di proporre ai cittadini una lista civica, che poi è risultata essere vincente.Una lista che poi di fatto, si è trasformata in una vera e propria lista in forza al Partito Democratico. Ho sempre anteposto gli interessi degli elettori, che con il voto hanno voluto dimostrarmi la loro fiducia, ai miei interessi personali e politici, oltre che ad accantonare i miei ideali politici, e il senso d’appartenenza al partito a cui sono fieramente iscritto. Adesso però, l’amministrazione prende una impronta politica che non è né coerente con la campagna elettorale né con le mie idee, e che mi costringe ad abbandonare il mio ruolo di consigliere di maggioranza targata Bellisario”.

