Pesce rosso da record, quasi mezz’ora per tirarlo fuori dall’acqua

Un pesce rosso di 30 chili: lo avreste mai immaginato? Rende l’idea, in effetti, solo guardandolo nella foto (copertina di questo articolo) che lo ritrae insieme ad Andy Hackett, il pescatore che ha avuto la fortuna di pescarlo. Ormai è una specie di eroe: l’immagine in cui tiene in braccio questo esemplare appena uscito dall’acqua del Bluewater Lakes – laghetto dell’omonima azienda di allevamenti ittici, nello Champagne, in Francia – ha fatto il giro del mondo perché è impressionante. Catturare Carrot (questo il nome che è stato dato al pesce per via del suo colore) non è stato facile: «Ho capito che si trattava di era un grosso pesce quando ha abboccato alla mia esca e ha cominciato a dimenarsi. Poi è venuto in superficie e ho visto che era arancione. È stato bello prenderlo, ma è stata anche pura fortuna», ha detto Hackett al Daily Mail. Un commento modesto, dato che di fatto ha segnato un record. Questo pesce rosso, in effetti, è molto diverso da quelli a cui siamo abituati, anche perché non è tecnicamente un pesce rosso: è una specie ibrida di carpa comune e carpa koi, e si pensa che sia tra le più grandi mai catturate, oltre che tra le più «solitarie».

Carrot, infatti, è nel lago da 20 anni, ma si è fatto vedere molto raramente. Il responsabile dell’allevamento, Jason Cowler, sempre al Daily Mail ha raccontato: «Abbiamo inserito Carrot circa 20 anni fa per offrire ai clienti qualcosa di diverso da pescare. Da allora è cresciuto. Vederlo non è semplice: non esce spesso ed è molto sfuggente». E continuerà ad esserlo: Carrot è uscito dall’acqua solo per il tempo della foto ricordo. Ora è libero, anche se in un laghetto, di sfuggire ancora. corriere.it