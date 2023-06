Pesce avariato in Ciociaria, maxi sequestro dubbia provenienza e senza frigo

La Polizia di Stato di Frosinone, nel pomeriggio di ieri, ha proceduto al sequestro di 30 kg. di crostacei conservati in pessime condizioni. Gli agenti della Sottosezione Polizia di Stradale di Frosinone hanno notato un autocarro Mercedes Sprinter fermo in una piazzola di sosta dell’autostrada A1 e due uomini intenti a sostituire lo pneumatico posteriore destro. Dal controllo del mezzo emergeva che trasportavano dei granchi di mare che, oltre ad essere sprovvisti di qualsiasi certificazione che ne attestasse la provenienza e la destinazione, si presentavano pure privi di vita e mal conservati, dato che a bordo del furgone non era presente nessun tipo di strumento idoneo al mantenimento della temperatura. I due fermati hanno dichiarato di aver preso i prodotti ittici in Grecia, di aver effettuato una consegna di oltre 350 Kg. in una pescheria della Toscana che aveva rifiutato l’ulteriore merce, probabilmente perché in pessime condizioni, e di essere diretti in Grecia, dove una volta giunti avrebbero provveduto allo smaltimento. Con l’ausilio del personale della ASL di Frosinone, i crostacei, pari a circa 30 Kg., sono stati sequestrati e successivamente affidati ad una ditta specializzata per il corretto smaltimento.

Redazione Frosinone