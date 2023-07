Pesce avariato, Frosinone maxi multa ristorante e chiuso noto locale Terracina

Carabinieri del Nas in azione in tutto il centro Italia per controllare le ristoranti e bar nelle località turistiche, e le attività di somministrazione di cibi e bevande allestite nel corso di feste e sagre. Nel Lazio, in particolare, è pesante il bilancio degli illeciti riscontrati a Ponza e Terracina: qui è stato anche chiuso un ristorante. I militari di Latina, insieme ai colleghi di Ponza, Terracina e Frosinone, al nucleo elicotteri di Pratica di Mare e la motovedetta della Compagnia di Formia, dal 13 al 16 luglio hanno ispezionato 50 attività in provincia di Latina, segnalando 20 persone alle autorità amministrative e rilevando 25 violazioni per un totale di 25mila euro di multe. In tutto sono stati sequestrati 860 chili alimenti. A Terracina, invece, 3 ristoranti su 6 hanno avuto delle irregolarità, con 40 chili di pesce sequestrato, 3500 euro di multe elevate e la sospensione di un’attività di ristorazione per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate. Dieci, inoltre, i controlli in Ciociaria, con 4 irregolarità riscontrate. Sono stati eseguiti sequestri amministrativi di 200 chilogrammi di prodotti ittici in mancanza di documentazione attestante la tracciabilità per un valore di euro 3.000. Quattro le violazioni amministrative contestate per complessivi 4.500 euro.