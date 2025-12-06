Perseguita una donna, in Ciociaria fermato 60enne

La Polizia di Stato di Frosinone, nell’ambito dell’attività di prevenzione volta al contrasto della violenza di genere, espletata dalla Divisione Anticrimine della Questura, nei giorni scorsi ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo che ha posto in essere azioni persecutorie nei confronti di una conoscente. La vicenda trae origine dalla segnalazione pervenuta dalla Stazione dei Carabinieri di Monte San Giovanni Campano nella quale emergono reiterate condotte persecutorie poste in essere nei confronti di una donna da un 60enne residente nell’hinterland frusinate. Su richiesta della vittima e dopo un’attenta istruttoria, il questore della Provincia di Frosinone ha emesso il provvedimento amministrativo dell’ammonimento previsto per la prevenzione ed il contrasto delle condotte persecutorie. L’ammonito è stato intimato ad astenersi da ulteriori molestie ed informato della facoltà di poter partecipare a percorsi di consapevolezza predisposti presso la sede del Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza della ASL di Frosinone.

Redazione Digital