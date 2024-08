Perseguita l’ex e accoltella il suo nuovo compagno, arrestato

L’aggressione in strada, in via Amoretti a Milano, era avvenuta il 6 agosto. Il 24enne italiano stava passeggiando con la compagna di 27 anni quando all’improvviso un uomo armato di coltello gli era saltato addosso, ferendolo gravemente. Domenica 11 agosto la polizia ha arrestato il responsabile: si tratta dell’ex compagno della ragazza, un 29enne italiano, sottoposto a procedimento penale per stalking nei confronti di lei. Nel pomeriggio di martedì 6 agosto, poco dopo le 15, la coppia passeggiava per Quarto Oggiaro quando all’improvviso si è presentato lo stalker, che perseguitava la ex sui social e sul cellulare. Ha aggredito con un coltello l’attuale partner della 27enne, cagionandogli ferite all’addome e lussazione alla spalla giudicate guaribili in 21 giorni. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura milanese, intervenuti immediatamente in via Amoretti con le volanti per soccorrere il ferito e individuare il responsabile, hanno raccolto le dichiarazioni del 24enne e della ragazza. Nei confronti dell’aggressore, che subito dopo aver ferito il 24enne era scappato rendendosi irreperibile, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno redatto una comunicazione di reato per lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma ai danni del 24enne e per atti persecutori ai danni dell’ex compagna. Domenica mattina il 29enne è stato condotto presso la casa circondariale «Di Cataldo» di Milano. corriere.it