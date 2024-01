Perseguita l’ex compagna e picchia anche i familiari di lei, arrestato

Botte e minacce durante la relazione durata circa un anno. Vessazioni che sono però andate avanti anche dopo la fine del rapporto, coinvolgendo anche i parenti della donna che ha avuto il coraggio di denunciare. Così è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri di Sesto Calende, nel Varesotto, ai danni di un 44enne residente nel Novarese: gli inquirenti gli contestano il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Busto Arsizio al termine delle indagini avviate dopo che la ex compagna dell’indagato si è rivolta ai carabinieri della cittadina sul Ticino per denunciare quanto subito in un anno di convivenza: botte, vessazioni, minacce e umiliazioni di ogni genere. La vittima secondo quanto ricostruito dalle indagini subiva con frequenza giornaliera aggressioni fisiche anche gravi, e dopo aver interrotto la convivenza ha dovuto ancora sottostare alle continue intrusioni dell’uomo, che oltre a pedinarla e a subissarla di telefonate ha anche aggredito e minacciato familiari ed amici che le stavano vicino. L’arrestato si trova ora in carcere a Busto Arsizio, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà nei prossimi giorni. corriere.it