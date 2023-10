Perseguita l’ex compagna e aggredisce i Carabinieri, in Ciociaria arrestato noto malvivente

I Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, cittadino italiano con precedenti, destinatario di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. I Carabinieri, rintracciata la persona gli hanno notificato l’ordine di esecuzione che dispone la detenzione domiciliare dovendo espiare una pena residua di un anno, un mese e 10 giorni di reclusione a seguito di condanna definitiva per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori commessi in Ausonia (FR) nel 2017 e per guida in stato di ebrezza commessa in Esperia (FR). Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trasferito presso la sua abitazione per l’espiazione della pena.

Redazione Cassino