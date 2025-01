Perseguita l’ex compagna con forbici e chiavi inglesi, in Ciociaria arrestato

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato di Frosinone traeva in arresto per il reato di atti persecutori, ex art. 612 bis cp, cd “stalking” un uomo di nazionalità italiana. Nel pomeriggio di ieri una donna, a seguito della presentazione della denuncia per atti persecutori nei confronti del soggetto con il quale era precedentemente legata sentimentalmente, veniva convocata dal personale della Squadra Mobile al fine di rendere ulteriori informazioni. La donna, mentre si recava da Ceccano a Frosinone, notando che un’auto, simile a quella posseduta dall’uomo la stava seguendo, contattava telefonicamente gli operatori di Polizia i quali le consigliavano un percorso più lungo rispetto al normale e di parcheggiare il veicolo nel parcheggio adiacente alla Questura, dove sarebbero giunti anche loro. L’uomo era appoggiato all’auto segnalata, parcheggiata proprio all’ingresso del parcheggio, intento a parlare al telefono. I poliziotti, notando l’atteggiamento poco collaborativo dell’uomo, effettuavano un sommario controllo del veicolo rinvenendo all’interno dello stesso, poggiate sul sedile, una chiave inglese di cm 30, una forbice di cm 12 e altre tre chiavi inglesi di 22,17 e 25 cm. Alla luce della denuncia, l’uomo veniva accompagnato in Questura in attesa di ulteriori accertamenti. La donna, molto provata da quanto accaduto, riferiva agli operatori della Squadra Mobile che poco prima l’uomo, vedendola dirigersi presso la Questura, le aveva fatto cenno di tacere. Considerati i messaggi inviati precedentemente, nei quali l’uomo riferiva di essere disposto a “rischiare il carcere” pur di sapere chi fosse il nuovo fidanzato, nonché i comportamenti tenuti sia nei giorni precedenti, sia poche ore prima, gli operatori della Squadra Mobile traevano in arresto l’uomo per il reato di atti persecutori. Al termine delle formalità di rito l’arrestato, su disposizione del P.M. di turno della Procura di Frosinone, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone. È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital