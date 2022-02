Perseguita e spacca la macchina alla sua ex, in Ciociara attestato compagno violento

I Carabinieri traevano in arresto per “atti persecutori”, un 60enne di Anagni, già censito per reati contro la persona e il patrimonio. Nello specifico, l’uomo veniva bloccato mentre inseguiva la sua ex convivente, che nella circostanza aveva richiesto assistenza tramite “112”. La donna, una 39enne della provincia di Roma, da alcuni mesi subiva comportamenti vessatori incompatibili con le normali condizioni di vita, consistenti in pedinamenti, invio di messaggi “WhatsApp” e corrispondenza minatoria ed ingiuriosa, nonché il danneggiamento della sua autovettura.

Nella giornata di ieri il G.I.P. del Tribunale di Frosinone, ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo a distanza a carico dello stesso, che è stato accompagnato presso il proprio domicilio.

Redazione Anagni