Perseguita e minaccia l’ex e la sua famiglia, in Ciociaria fermata

Il questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, nei giorni scorsi ha emesso un provvedimento relativo ad una misura di prevenzione nei confronti di una donna di circa 30 anni, residente nella provincia di Frosinone. In particolare, da una accurata istruttoria espletata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone a seguito di una istanza di ammonimento, emergeva che la destinataria del provvedimento dal mese di novembre del 2025 aveva assunto reiterate condotte persecutorie nei confronti di un uomo e del relativo nucleo familiare. La donna pertanto è stata invitata a tenere una condotta conforme alla Legge e a desistere da ogni azione persecutoria nei confronti dell’uomo.

Redazione Digital