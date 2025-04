Perquisizioni in Ciociaria, blitz delle forze dell’ordine in diversi comuni

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio interforze, disposti dal Questore Morelli, con un l’impiego di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale dei comuni interessati. Nel corso dell’attività, che ha permesso di identificare oltre 1000persone, sono state attenzionate le zone ritenute a rischio criminalità e dove è maggiore l’aggregazione sociale, teatro anche di recenti episodi delittuosi e di “malamovida”. L’attenzione del dispositivo, schierato per le giornate che hanno preceduto la Santa Pasqua ed il Lunedì dell’Angelo e quelle successive alle citate festività, si è concentrata oltre che sul capoluogo ciociaro, anche su Cassino, Ferentino, Sora e Veroli. In particolare a Frosinone, per violazione alla normativa in materia di stupefacenti, un uomo di 32 anni è stato arrestato, mentre altri tre sono stati denunciati. Inoltre, grazie all’intervento dell’unità cinofile della Polizia di Stato con il cane Isco, venivano rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, oltre 65 grammi di cocaina. Nel corso dell’attività svolta nel capoluogo venivano sequestrati complessivamente 192,27 grammi di stupefacente, oltre a diverso materiale per il confezionamento. Infine, a Sora e a Veroli due giovani sono stati segnalati amministrativamente alla locale Prefettura perché trovati in possesso rispettivamente di 1,85 grammi di hashish e di 3 grammi di cocaina. Nel corso dei suddetti servizi veniva realizzata altresì mirata attività di polizia giudiziaria con perquisizioni di iniziativa, domiciliari e personali, volte al rinvenimento di sostanza stupefacente, che portavano ai risultati sopra rappresentati. La presenza della Polizia di Stato si registrava infine in complessi di edilizia popolare del capoluogo e della provincia, ad alto tasso di criminalità, anche per infondere sicurezza agli onesti cittadini ivi residenti. Controllati anche esercizi di somministrazione alimenti e bevande e sale giochi /V.L.T. con l’elevazione di diverse sanzioni.

Redazione Digital