Perquisizioni in Ciociaria, blitz delle forze dell’ordine in diversi comuni

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio interforze disposti dal Questore Morelli, con un l’impiego di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. I controlli posti in essere hanno consentito di identificare quasi 600 persone e particolare attenzione è stata riservata alle zone ritenute a rischio criminalità, dove maggiore è l’aggregazione sociale, e nelle principali arterie che raggiungono i centri cittadini. In particolare a Cassino, i controlli sono stati svolti nei quartieri denominati La Malfa, Fossa dei Serpenti, San Bartolomeo e zona stazione, ed hanno consentito di porre in essere oltre 30 posti di controlli e di identificare oltre 400 persone, di verificare la regolarità di 280 veicoli e di segnalare alla locale Prefettura un uomo per violazione alla normativa in materia di stupefacenti. Nel circondario della città Volsca, le attività hanno interessato lo scalo ferroviario, quartiere Pianello ed il centro cittadino, consentendo di identificare quasi 200 persone, di verificare la regolarità di oltre 20 veicoli e segnalare un uomo alla locale prefettura per violazione della normativa in materia di stupefacenti, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nel corso dei suddetti servizi veniva realizzata altresì mirata attività di polizia giudiziaria con perquisizioni di iniziativa, domiciliari e personali, volte al rinvenimento di sostanza stupefacente, che portavano ai risultati sopra rappresentati. L’attenzione della Polizia di Stato resta alta, per prevenire e contrastare la recrudescenza di reati e garantire una serena convivenza sociale.

