Permesso di guida falso, in Ciociaria fermato giovane straniero

Personale della Polizia di Stato ha denunciato un 20enne, nato in Cina, per aver esibito un permesso internazionale di guida risultato falso. Nel corso dell’ordinario controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. di Fiuggi hanno invitato il giovane, a bordo di veicolo, a fornire i documenti. Nella circostanza il ragazzo esibiva un permesso internazionale di guida risultato falso e pertanto è stato denunciato in stato di libertà. Altresì è stato sanzionato per inosservanza delle disposizioni previste dal Codice della Strada riguardo agli stranieri sprovvisti di idoneo titolo di guida.

Redazione Digital