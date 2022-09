Periferie Incentro, tiro sportivo con armi lunghe e corte a Ferentino

di Fabio Paris

Finalmente ci siamo. Domani, domenica 11 settembre, prende il via la serie di eventi promossi da Periferie Incentro con l’Open Day presso il poligono di tiro Legio Silent, sito in Ferentino SP11. L’iniziativa, spiega il Referente di Periferie Incentro, Danilo Zera, “servirà ad avvicinare le persone alle discipline di tiro sportivo con armi lunghe e corte. Sia donne che uomini, assistiti dagli istruttori messi a disposizione dal poligono, godranno dell’insegnamento circa l’uso e le dinamiche delle armi in totale sicurezza”. La giornata sportiva consentirà ai partecipanti di cimentarsi in una serie di discipline tra le quali la pistola, la carabina, il tiro con l’arco nonché la carabina ad aria compressa per i più piccoli. La sede, gli strumenti ed il supporto sono messi a disposizione dagli organizzatori e dagli sponsor. La partecipazione all’evento sarà infatti totalmente gratuita. A fine giornata saranno anche premiati i migliori 3 che avranno raggiunto il maggior punteggio nel tiro statico con la pistola.

