Pericoloso usare il cellulare mentre si fa benzina, rischio incendio

Più che un divieto è un consiglio per la sicurezza. Utilizzare il cellulare mentre si fa rifornimento sarebbe pericoloso come fumare una sigaretta. Sarà capitato a molti di vedere di fianco al cartello che impone di non fumare nei pressi dei distributori di benzina anche un altro avviso che vieta di utilizzare lo smartphone. Una richiesta che sembra bizzarra ma che avrebbe un fondamento tecnico. È un rischio raro che si concretizzerebbe nel caso in cui una perdita di benzina durante il rifornimento avvenisse contestualmente allo squillo del telefono. In questo caso una scintilla provocata dagli squilli potrebbe far infiammare la benzina. Non solo, le onde emesse dal cellulare potrebbero accumulare cariche in parti metalliche fino al possibile scatto di una scintilla. I casi sono rari ma esistono. Nel 2021 in Messico un automobilista ha dato fuoco a una pompa di benzina a causa dell’utilizzo di uno smartphone mentre faceva rifornimento. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. corriere.it