Pericoloso straniero in Ciociaria, espulso dall’Italia

La Polizia di Stato ha dato seguito al decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino romeno, con esecuzione dell’ ordine di trattenimento e contestuale accompagnamento, su Ordine del Questore della Provincia di Frosinone, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, dove rimarrà per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti per il successivo accompagnamento alla frontiera. L’uomo, scarcerato per fine pena, annovera a suo carico precedenti penali e di polizia per maltrattamenti in famiglia, rapina, furto, ricettazione, uso di atto falso, lesioni, evasione, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il provvedimento è stato pertanto determinato dai comportamenti tenuti dall’uomo che possono costituire una minaccia concreta e grave per la sicurezza pubblica.

Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.

Redazione Digital