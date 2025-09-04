Perdite d’acqua in mezzo alla strada, in Ciociaria disservizi alle famiglie

“Da mesi il nostro comune, così come parte del territorio limitrofo, è costretto a subire gravi disagi a causa delle continue rotture delle condutture idriche, con perdite d’acqua segnalate più volte dai cittadini e dal Comune stesso ad Acea e agli uffici competenti – ha affermato il sindaco di Fumone, Matteo Campoli – Nonostante i ripetuti solleciti, dopo oltre quattro o cinque mesi e, in particolare, dopo tre giorni di ulteriori segnalazioni rivolte direttamente ad Acea e alla STO, non è giunta alcuna risposta né telefonica né scritta e soprattutto non si è visto alcun intervento concreto per riparare i guasti. È una situazione intollerabile che crea gravi disservizi alle famiglie, danneggia l’ambiente, pesa sulle tasche dei cittadini e offende la dignità di un’intera comunità. Come Comune non resteremo in silenzio: abbiamo già predisposto le segnalazioni alle autorità competenti e stiamo avviando un’azione legale presso la Procura per accertare le responsabilità e per contestare la mancata organizzazione degli interventi. Non è più ammissibile che siano i cittadini a pagare le conseguenze dell’inefficienza di chi ha l’obbligo di garantire un servizio essenziale. Il Comune di Fumone sarà al fianco dei propri cittadini in ogni sede, pronto a difenderne i diritti e a sostenere le loro richieste di risarcimento per i danni subiti”.

