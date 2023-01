Per una Regione d’amare, i candidati del PD al cinema di Frosinone

“‘Per una Regione d’Amare’ è il titolo dell’iniziativa organizzata da Pensare Democratico, ed in particolare dal suo leader Francesco De Angelis, in programma domani (giovedì 26 gennaio) con inizio alle 18 presso il cinema Le Fornaci, a Frosinone. L’evento avrebbe dovuto svolgersi venerdì 20 gennaio, ma a causa della forte nevicata che si è abbattuta proprio in quella serata sulla Ciociaria, era stato rinviato per evitare problemi di circolazione alle tante persone attese al Fornaci. Insieme a Francesco De Angelis saranno presenti tre candidati della lista del Partito Democratico alle prossime consultazioni regionali del 12 e 13 febbraio. In particolare la consigliera regionale uscente Sara Battisti, capolista della lista del Pd, il consigliere comunale di Ceccano Andrea Querqui ed il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi. Porteranno inoltre i loro saluti il segretario provinciale del Partito Democratico, Luca Fantini, e la consigliera regionale Barbara Di Rollo. «Quelle di Sara Battisti, di Andrea Querqui e di Libero Mazzaroppi sono tre bellissime candidature, perché in tutti e tre è possibile ravvisare un grande impegno, un’enorme passione politica e un amore straordinario per questo territorio. È una squadra forte, fatta di persone che non hanno necessità di particolari presentazioni perché i cittadini le conoscono grazie al loro costante impegno sempre a sostegno di questa provincia e dei suoi abitanti. Sara Battisti è la nostra capolista. Ha lavorato cinque anni in maniera costante sul territorio, toccando tutti i paesi della provincia. Politiche sociali, sanità, cultura, turismo… Sara ha lavorato a trecentosessanta gradi, con una particolare attenzione al mondo delle donne. Perché la legge regionale sulla tampon tax, di cui è stata prima firmataria, o quella sul gender gap, non sono solo una riduzione del peso delle tasse sull’acquisto dei dispositivi igienici femminili e una legge sulla parità salariale, ma si traducono in un cambio di mentalità e di passo. Significano trasformazioni di tipo culturali, necessarie se vogliamo arrivare ad una effettiva parità di genere. Sara è questa e non a caso è la nostra capolista. Andrea Querqui è un giovane farmacista da qualche anno consigliere comunale a Ceccano. Ha una particolare attenzione all’ambiente e al territorio e nella doppia veste di farmacista e di consigliere comunale ha un contatto privilegiato con le persone, ascoltandone richieste e difficoltà, progetti di vita e disagi affrontati ogni giorno. Gli sono a cuore le tematiche sanitarie e su questo c’è un feeling evidente con il nostro candidato presidente Alessio D’Amato. Il Partito Democratico ha scommesso su di lui anche per questi motivi. E poi c’è Libero Mazzaroppi. A raccontarlo, in parte è lo stesso slogan scelto da lui per queste elezioni, “Avanti insieme”. Significa fare squadra e guardare sempre all’interesse collettivo e mai a quello personale. E Libero è un sindaco che ha fatto di questa politica la sua forza. Perché è abituato ad ascoltare le persone cercando di risolvere i loro problemi. E poi l’ho già sottolineato in diverse altre occasioni. Lo conosco da molti anni e posso affermare con assoluta certezza che in lui convivono la consapevolezza di un amministratore esperto e l’entusiasmo di un ragazzo. Su Alessio D’Amato si è scritto tanto anche in questi ultimi tre anni, per il suo ruolo fondamentale da assessore regionale alla sanità. Alessio ha già dimostrato ciò che è in grado di fare e la Regione Lazio è stata la migliore in Italia, e non solo, per la gestione della pandemia da Covid 19. C’è stata una campagna di vaccinazione straordinaria, presa ad esempio dal resto del Paese ed Alessio D’Amato ne è stato l’artefice. È anche per questo motivo che abbiamo riposto fiducia in lui. Perché sappiamo che è in grado di lavorare in maniera straordinaria. Abbiamo con lui una squadra forte, coesa, in grado di governare al meglio la Regione Lazio. Forti di quanto si è fatto negli ultimi anni con Nicola Zingaretti e certi che ora, con queste basi e non con una sanità commissariata come ce l’ha fatta trovare la giunta di centrodestra, possiamo fare grandi cose». L’appuntamento, come detto, è per giovedì 26 gennaio, con inizio alle ore 18, al cinema “Le Fornaci” di Frosinone”.

Redazione Digital