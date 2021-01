Pecorella bloccata nel fango dall’altra parte del fiume, in Ciociaria messa in salvo. Alcuni residenti di Monte San Giovanni Campano (FR) sono intervenuti in località Boccafolle e attraversando il torrente con delle funi hanno salvato l’ovino.

Bloccata da giorni, la pecorella era con le zampe nel fango e non riusciva a muoversi. Recuperata da un gruppo di volontari monticiani, è stata trasportata in una fattoria della zona. Pulita, nutrita è tornata nei campi a brucare.

Redazione Digital