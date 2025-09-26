Patenti vendute a 3mila euro, 5 indagati anche il titolare dell’autoscuola

Anche l’esame per la patente aveva le sue scorciatoie. Contanti in cambio di una promozione alla prova teorica (quei quiz che la nuova legge vorrebbe più impegnativi): un’inchiesta del pm Fabrizio Tucci ricostruisce gli illeciti dietro le licenze di guida della Capitale. Secondo una prima ipotesi investigativa l’autoscuola Hiron, con diverse succursali a Magliana, Trullo, Colle Salario, Ponte Mammolo e altro ancora, avrebbe proposto ai suoi clienti l’espediente dell’esame a pagamento. Al momento la Procura può contare su una prima conferma. La prova di Luca Brandon Tejo Munoz, aspirante autista, sarebbe stata «facilitata» dal pagamento di duemilacinquecento euro. Somma versata a un esaminatore della motorizzazione di Roma Nord, indagato a sua volta per corruzione. Sulla base di questo episodio il pm ha formulato un primo capo d’accusa e disposto un sequestro di materiale informatico, necessario a ricostruire il profilo della vicenda. Chi indaga si dice convinto dell’esistenza di un elenco di potenziali fruitori delle scorciatoie offerte dalla Hiron. Fosse così l’elenco degli indagati sarebbe destinato ad ampliarsi a dismisura includendo i clienti — paganti — della motorizzazione. Sotto inchiesta Gabriele Vitoni «titolare dell’autoscuola Hiron, intermediario tra i privati interessati a conseguire la patente di guida e i pubblici ufficiali in servizio presso la Motorizzazione civile Roma Nord» Ma sotto inchiesta anche i presunti intermediari Claudio Ferri e Mauro Boschetti «che procacciavano clienti interessati al conseguimento della patente di guida dietro il pagamento di una somma di denaro fissa di 2.500 euro da suddividere tra di loro e con il pubblico ufficiale della Motorizzazione». Nei giorni scorsi il pm ha disposto il sequestro generale dei supporti informatici per comprendere meglio se Hiron avesse esteso (sempre a pagamento) la platea dei candidati all’esame fittizio. Da capire cosa avverrà in futuro delle contestazioni e delle relative apparecchiature, considerato che alcuni difensori, fra i quali gli avvocati Filippo Valle e Andrea Sartucci, hanno presentato un’istanza di accesso al Tribunale del Riesame per sostenere le proprie ragioni. corriere.it