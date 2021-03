“Con gli amici dell’associazione culturale Frusna Bene Comune riuniti stamane in remoto – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – abbiamo deciso che parte del ricorrente contributo previsto per alcune manifestazioni di solidarietà Pasquali (Pasqua in pediatria), sarà come per lo scorso anno, devoluto alla Asl di Frosinone per fronteggiare l’emergenza legata al Covid-19. Il tutto, come comunicazione in itinere al Presidente dell’ordine dei medici di Frosinone Dott. Fabrizio Cristofari”.

Redazione Digital