Il decreto che sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri sostituisce il Dpcm e sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. E introduce misure più restrittive, sia riguardo al colore delle regioni, con numerosi passaggi alla zona rossa e a quella arancione; sia riguardo alle chiusure previste durante le vacanze di Pasqua.

E’ questa l’indicazione che filtra dalla riunione in corso in queste ore tra governatori e governo per illustrare le misure che saranno inserite nel decreto che sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri.

L’intenzione del governo sarebbe inoltre quella di blindare le vacanze di Pasqua: tutto il Paese dovrebbe passare in zona rossa il 3, 4 e 5 aprile.