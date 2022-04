Pasqua in Ciociaria, barbecue amache trekking bici tiro con l’arco e cavalli

Fare Pasqua e Pasquetta 2022 lontano dalla città, in un luogo adatto a tutte le età? Il Bosco di Paliano offrirà tutto questo dal 16 al 18 aprile. Cinque chilometri di comodi sentieri per passeggiare, pedalare e fare picnic all’ombra delle querce del Bosco di Paliano sono pronti ad accogliere i visitatori amanti del verde e del relax.

Aree barbecue attrezzate con tavoli e punti fuoco saranno l’ideale per una grigliata tra amici. Al punto ristoro vi saranno anche grigliate vegetariane. Intanto i bambini potranno giocare nelle aree per volley e calcio. Da sabato a lunedì sono a disposizione percorsi didattici, tiro con l’arco, amache, area giochi, noleggio biciclette, area cani e passeggiate a cavallo.

Domenica alle 12 il Bosco offre a tutti i visitatori uno spettacolo di falconeria gratuito. Un esperto falconiere farà conoscere a grandi e piccini la Poiana di Harris. Poi chi vorrà, potrà impegnarsi in un pranzo pasquale anche vegetariano. Lunedì dell’Angelo, stessa ora, è in programma un appuntamento divertente e gratuito per tutti i bambini: la “Cerca dell’uovo nel Bosco”. I giovani cercatori si diletteranno nell’esplorazione del bosco alla ricerca delle uova nascoste nel sottobosco. Alle 15, stavolta su prenotazione, tornerà lo spettacolo di falconeria. Ci si potrà dilettare con il tiro con l’arco, una passeggiata a cavallo e diverse altre attività. Per altre informazioni e prenotazioni, si può consultare il sito ilboscodipaliano.it. Il Bosco è in via Palianese sud, a 3 chilometri dal casello autostradale di Colleferro.

Redazione Digital