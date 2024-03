Pasqua con Giotto, a Bauco migliaia di turisti giocolieri equilibristi e trampolieri

Entra nel vivo oggi, a Boville Ernica, la XIX edizione di Pasqua con Giotto, la ormai storica manifestazione nata per valorizzare le bellezze artistiche, la cultura, le tradizioni e i costumi di Boville Ernica, il centro medievale che fa anche parte del Club dei Borghi più Belli d’Italia, delle Città Medioevali e dell’Associazione Città dell’Olio, grazie alle sue risorse architettoniche e alla eccellente qualità dell’olio extra vergine di oliva che vi si produce. Ad annunciare l’interessante programma ci pensano il primo cittadino Enzo Perciballi e la vicesindaca con delega alla Cultura e allo Spettacolo, Anna Maria Fratarcangeli. Venerdì santo la tradizionale processione di Cristo Morto e della Madonna Addolorata – a cui ha fatto da cornice la Passione Vivente a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo e degli Amici della Passione – ha fatto da preludio alla manifestazione civile che prevede visite guidate al Mosaico dell’Angelo di Giotto, al Monastero di Clausura San Giovanni Battista e al centro storico: sono in programma sabato 30 marzo e domenica 31 marzo dalle ore 10:15 alle ore 12:45 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30. Lunedì primo aprile il programma invece prevede: dalle ore 10 alle ore 12:30 lo spettacolo itinerante a cura della Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Majorettes Baton Twirlers’; dalle ore 10:30 alle ore 16 saranno protagonisti della Pasqua con Giotto anche gli ‘Artisti di Strada’con trampolieri, caricaturista, giocoliere e statue itineranti; dalle ore 11:30 presso la ex chiesa San Francesco andrà in scena “Aladdin”, spettacolo di burattini per i più piccoli. Nel pomeriggio di lunedì, alle 15:30, si esibiranno gli sbandieratori ‘Le Contrade’ di Cori e alle 16:30, in piazza Sant’Angelo sarà la volta de “I Saltimbanchi”, spettacolo circense con clown, equilibristi, mangiafuoco, hula-hoop. Alle 18, presso la ex chiesa di San Francesco, si svolgerà la cerimonia per la consegna del ‘Premio Giotto 2024” che quest’anno verrà attribuito a Gabriele Patrizi, campione di ‘Pizza Senza Frontiere’. Anche durante la giornata di lunedì sarà possibile effettuare visite guidate con gli stessi orari e modalità dei giorni precedenti. “L’edizione di quest’anno – spiegano il primo cittadino Perciballi e il vicesindaco Anna Maria Fratarcangeli – darà, a chi non lo avesse ancora fatto, l’occasione di poter conoscere le bellezze del nostro territorio. Ad impreziosire l’evento il mosaico dell’Angelo di Giotto, su cui tutta la manifestazione ruota, che quest’anno potrà essere ammirato nel suo antico splendore, restituitogli nei mesi scorsi grazie a un importante intervento di restauro conservativo eseguito a cura del Ministero della Cultura”.

Redazione Boville Ernica