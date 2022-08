Parte e visita tutti e 91 i comuni della provincia di Frosinone, ecco il tour della Ciociaria

La Ciociaria è un’antica terra di tradizioni e di cultura, con una storia millenaria e un carattere indomito alla spalle; è una terra di bellezze uniche, in grado di sorprendere e di stupire, tutte da scoprire e da vivere giorno dopo giorno; ma la Ciociaria è anche una terra che ha subito e continua a subire la sua posizione, collocata centralmente tra Roma e Napoli, è una terra “di passaggio” che non riesce a sviluppare un suo vero e proprio turismo, salvo le dovute eccezioni. Per questo motivo è nato il progetto video\fotografico “Ciociaria91” ad opera della giornalista Chiara Carla Napoletano, che con pazienza, passione e curiosità, ha deciso di visitare tutti e 91 i comuni della Provincia di Frosinone per mostrarne le bellezze sui social, il mezzo più adatto per raggiungere più persone velocemente attraverso foto e video. Castelli, borghi, laghi, alberghi e musei sono mostrati come un racconto su Instagram da cui prendere spunto per una gita in famiglia o con gli amici. Il prossimo 27 agosto, il progetto sarà presentato durante l’evento “Oltre la strada”, alle 16, presso il Teatro Stabile Comunale di Isola del Liri, dove saranno proiettati alcuni video sulla Ciociaria e su alcune rare bellezze storiche proprio di Isola del Liri. All’evento parteciperanno diversi artisti come Romeo Fraioli Bianchi con “Metamorphosis”, Gianluca Campoli con “Le donne viste da… il Disegnatore di Lune”, Matteo di Palma con “Serendipity”. L’invito è quello di seguire i social e partecipare attivamente alla diffusione dei video per raggiungere più persone possibili e mostrare loro la cultura e la storia ciociara che troppo spesso non è valorizzata a dovere.

Redazione Digital