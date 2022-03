“Parliamo dell’endometriosi”, convegno scientifico a Ferentino

di Fabio Paris

Per il secondo anno la città di Ferentino aderisce a Marzo mese sulla consapevolezza sull’Endometriosi, dopo l’accensione di due monumenti simbolo della città gigliata il monumento ai Caduti in piazza Matteotti e il testamento di Aulo Quintilio, quest’anno nonostante le restrizioni da Covid-19 le promotrici Annarosa Celardi presidente del comitato Riprendiamoci la sanità-Ferentino e Claudia Angelisanti, in collaborazione con LILT Frosinone, ALICE ODV- Endomarch team Italy ed Eve Maison congiuntamente al patrocinio del Comune di Ferentino, hanno deciso di presentare il convegno “Parliamo dell’Endometriosi”, che si terrà il prossimo19 marzo alle 16:30 presso la sala convegni dell’Hotel Ristorante Bassetto, quest’ultimo è dedicato alla sensibilizzazione di tale patologia e alla sua prevenzione. Oltre alle testimonianze delle donne affette da patologia saranno presenti, il primario chirurgo e Presidente Lilt di Frosinone, il dottor Norberto Venturi e il Responsabile U.O.S Radiologia presso l’Ospedale di Alatri Roberto Sarra. Al termine del convegno, sarà possibile prenotare un appuntamento per lo screening di prevenzione presso il centro Lilt di Frosinone, tramite una donazione simbolica. Per partecipare è necessario essere muniti di green pass e mascherina.