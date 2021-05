Quattro incontri nel Parco dell’Emigrante per dare il benvenuto all’estate con eventi culturali, di spettacolo e ricreativi. Li ha organizzati l’Amministrazione comunale, assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con l’associazione Noi Con Voi. Si comincia mercoledì 26 maggio. Entusiasti l’assessore Anna Verrelli e il sindaco Enzo Perciballi. “Ringrazio Luana Feoli – spiega l’assessore Verrelli – per aver curato l’organizzazione e la realizzazione di questi eventi. Essi rappresentano infatti la sintesi di un lavoro molto importante svolto durante il lockdown per stare vicino ai nostri concittadini più fragili”. “Anche questa iniziativa – le parole del sindaco Perciballi – mette in evidenza l’importante funzione delle strutture pubbliche al servizio della collettività, soprattutto a scopo sociale e culturale, e il ruolo indispensabile dell’associazionismo. Fondamentale alleato dell’Amministrazione nella vicinanza a chi ne ha più bisogno”.

Redazione Digital