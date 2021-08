Attenzione all’interno del programma della lista “Torrice c’è” è rivolta ai più piccoli, che a Torrice non hanno luoghi dove passare dei piacevoli pomeriggi insieme alle famiglie, così tra i vari progetti da mettere in campo c’è la volontà di creare un parco avventura, per rendere attrattivo e maggiormente frequentato quel polmone verde rappresentato dai tanti boschi che ci sono a Torrice. “L’obiettivo – ha affermato il candidato a sindaco Alfonso Santangeli – è d’incentivare e promuovere il proprio territorio in quanto i parchi avventura, con i propri percorsi differenziati, creano un connubio tra attività ludica, esperienza formativa e pratica sportiva il tutto a stretto contato della natura. Un fatto che permetterebbe di poter contare su un’attrazione immersa nella natura per l’estate, la gestione sarà affidata a cooperative di ragazzi, dunque un’occasione anche per creare posti di lavoro. È un punto del programma a cui teniamo molto perché pensare ai bambini è un dovere per tutti noi! Inoltre, con l’occasione tutto il bosco subirà una manutenzione straordinaria così da ricavarne cammini per percorsi immersi nella natura. I parchi avventura sono visitati soprattutto da famiglie con bambini e giovani, per passare piacevoli giornate all’aperto con divertimento assicurato e sicuro. Anche questo punto nel nostro programma evidenzia, l’amore per Torrice ed il suo territorio, l’impegno che investiamo affinché cresca, e l’interesse per i nostri concittadini, in questo caso con un occhio di riguardo per le nuove generazioni, per tutto questo “Torrice c’è”.

Redazione Digital