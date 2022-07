Parco avventura in Ciociaria, totale divertimento adulti e bambini nuova apertura

Apertura parco avventura in Ciociaria. “Vico Avventura” è nel comune di Vico nel Lazio, tra Alatri e Guarcino. Costruzioni di legno, percorsi per adulti e bambini, oasi e tanti animali. “Oggi apre “Vico Avventura”, il parco avventura all’interno dell’Oasi degli Ernici a Vico nel Lazio – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Un ulteriore investimento sulle nostre montare e aree protette che rende ulteriormente attrattivo il nostro territorio, valorizzando il nostro ambiente ed educando tutti noi al giusto rapporto con la natura. È stato realizzato, inoltre, un percorso naturalistico per poter raggiungere il parco. Un luogo straordinario che vi invito ad andare a visitare. Grazie alla società che ha realizzato questo investimento e gestirà il parco avventura, all’amministrazione comunale e soprattutto al sindaco Claudio Guerriero che per realizzare questo luogo incantevole ha lavorato con tutta l sua determinazione. Sono certo che non appena guarito sarà il primo luogo dove si recherà”.

Redazione Digital