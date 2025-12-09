Parcheggia la Ferrari sul balcone, la foto fa il giro del web

Non trovando un garage libero un 28enne imprenditore austriaco, Amar Dezic, ha deciso di parcheggiare la sua auto sportiva… direttamente davanti al suo appartamento al primo piano.

Una scelta estrema che ha subito attirato l’attenzione delle autorità a Vienna. Dezic, riferisce la stampa austriaca, gestisce un negozio di ricambi con officina di tuning nella capitale e possiede una piccola collezione di supercar, dalle BMW alle Porsche. Il suo orgoglio è però una Ferrari dal valore di circa 300.000 euro, ibrida e capace di sprigionare 830 cavalli. Quando è arrivato il momento di metterla al riparo per l’inverno, è nato il problema: nel complesso residenziale di Vienna-Floridsdorf non c’era un solo posto auto disponibile. Così Dezic ha deciso di ispirarsi a Dubai, dove i super-ricchi possono portare le loro auto fin dentro casa grazie ad ascensori dedicati. Nel suo palazzo, però, nessun lusso del genere. L’imprenditore non si è scoraggiato: ha chiamato un carro attrezzi e ha fatto sollevare la vettura — 1.400 chili — fino al balcone del suo appartamento.

“Mi è costato diverse migliaia di euro”, racconta a Bild. “Volevo costruire una teca di vetro illuminata intorno alla Ferrari, come una vetrina per un’opera d’arte”. Ma l’Austria non è Dubai. E infatti, dopo appena una settimana, la polizia è intervenuta ordinando la rimozione immediata dell’auto. Il motivo? Sicurezza antincendio. “Altrove non sarebbe un problema, solo qui”, commenta Dezic, visibilmente deluso. corriere.it