Paraplegico torna a camminare dopo un incidente in moto, è il secondo paziente in Italia 

L’uomo di 55 anni è anche fra i primi 7 pazienti al mondo ai quali è stato impiantato un neurostimolatore midollare. Grazie al dispositivo, ora arriva a percorrere già circa 300 metri. L’intervento eseguito il 10 luglio al San Raffaele di Milano. Paolo Baldassini, nato e cresciuto a Ceparana, frazione del comune di Bolano, provincia di La Spezia, una zona considerata la «Motor Valley d’Italia» è un appassionato delle due ruote: ciclista da adolescente e poi motociclista (amatoriale). Nel 202o un incidente stradale lo ha costretto in carrozzina per una lesione del midollo. Tre anni dopo, guardando un tg alla televisione, è venuto a conoscenza del primo impianto di un neurostimolatore midollare in Italia che ha consentito a una donna di 32 anni, paraplegica come lui, di tornare a camminare. Ha chiamato l’ospedale San Raffaele, dove è in corso uno specifico programma, ed è stato «arruolato». Il 10 luglio 2023 è stato operato da un team di neurochirurghi guidato dal professor Pietro Mortini, primario di Neurochirurgia e ordinario presso l’Università Vita – Salute San Raffaele, in collaborazione con un gruppo di ingegneri dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa diretto dal professor Silvestro Micera, esperto di fama internazionale. Ed è così diventato il secondo paziente paraplegico in Italia e uno dei primi sette nel mondo a riprendere a camminare grazie alla nuova tecnologia. corriere.it