“A 28 anni dalla ricorrenza della morte del magistrato Paolo Borsellino, vittima di Cosa Nostra a Palermo, la Lega Giovani ha organizzato domenica 19 luglio a Cassino, presso Piazza Labriola, una manifestazione per ricordare i due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, venuti a mancare tragicamente per essersi opposti alla mafia – hanno affermato gli organizzatori – Due magistrati che, consapevoli da sempre di essere un bersaglio della mano mafiosa, hanno lottato contro ogni forma di sopruso e criminalità, costituendo un esempio da seguire per chi ancora crede nei valori della legalità e della libertà. Una manifestazione significativa, riuscita alla grande, alla quale hanno preso parola Giorgio Valente, a nome di tutti i giovani di Cassino e la coordinatrice provinciale dei giovani, Maria Veronica Rossi. Sono intervenuti anche Paola Carnevale, vice coordinatrice provinciale, Franco Evangelista, Consigliere comunale di Cassino, Giovanni Valente, coordinatore cittadino di Cassino e Sara Bruni, consigliere comunale di Frosinone. Oltre a ricordare i due magistrati, i ragazzi hanno voluto rendere omaggio anche a Francesca Morvillo e a tutta la scorta. Eroi che meritano di vivere nella memoria di tutti e non essere mai dimenticati. Per questo i giovani della provincia di Frosinone, assieme alla Coordinatrice Maria Veronica Rossi, su ogni comune di appartenenza hanno richiesto l’intitolazione di una strada comunale ai due Magistrati e, inoltre, hanno chiesto di apporre una targa in memoria di Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, venuti a mancare in questi due drammatici attentati”.

Redazione Digital