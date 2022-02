Pantani, la morte del Pirata 18 anni fa ancora non si conosce la verità

Oggi sono 18 anni dalla morte di Marco Pantani. A Cesenatico è tutto pronto per una commemorazione voluta dalla famiglia, alle 20 messa nella chiesa di San Giacomo sul porto canale della cittadina romagnola mentre come ogni anno sono attesi molti appassionati che non mancheranno di ricordare il campione passando dal cimitero di Cesenatico aperto dalle 7 alle 17. Intanto prosegue l’inchiesta, la terza, sulla morte del campione.

A sollecitare l’apertura della terza inchiesta sulla morte di Pantani è stata Tonina Belletti, la madre del Pirata, che ai Carabinieri di Rimini aveva dichiarato come la notte della morte “Marco non era solo, con lui c’erano due escort”. Nel nuovo filone d’inchiesta aperto nel novembre 2021 nei giorni scorsi è stato sentito dai Carabinieri di Rimini il tassista che sostiene di aver accompagnato due donne al residence ‘Le Rose’ di Rimini lo stesso giorno in cui il Pirato, il 14 febbraio 2004, è stato trovato morto. Nelle tre ore di deposizione il tassista avrebbe sostenuto di veder uscire le due escort dal residence con un maglione verde e un marsupio oggetti che prima non avevamo. Solo nei prossimi giorni si capirà se le dichiarazioni rese tal tassista saranno sufficienti per ipotizzare nuovi reati a carico di persone non identificate.