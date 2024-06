Panino a 8 euro e bottiglietta d’acqua 3 euro, prezzi alle stelle in autostrada

Impennata di prezzi per le soste in autostrada, dove quest’estate mangiare un panino può costare fino a 8 euro e 3 euro per una bottiglietta d’acqua. I conti sono stati fatti da Altroconsumo, che ha analizzato le tariffe di 22 aree di servizio tra Milano, Napoli, Roma, Venezia.

Partiamo dalla colazione. Tra cappuccino e brioche si spende circa 4 euro, con prezzi come quello della brioche a 1,72 euro, maggiorati del 26%. Per il caffè si spende circa 1,35 euro, il 14% in più della media nazionale. I rincari più salati secondo l’indagine però sono sul pranzo. Si spende fino al 70% in più per il prezzo di un panino, che in media costa 7 euro contro i 4,20 in un bar. La pausa può essere eccessiva anche a causa degli aumenti sull’acqua: quella naturale costa in media 0,67 euro al litro al supermercato, contro i 3 delle aree di sosta. Fino a 8 euro al litro invece i prezzi di bibite come aranciata e cola. La differenza si trova soprattutto sulle confezioni più piccole, che si dimostrano le più care. Secondo l’indagine di Altroconsumo, il prezzo medio di un gelato confezionato è di 3 euro, contro una tariffa al chilo di 38,51 euro. Salatissimi anche gli spuntini, con patatine in busta vendute a 3 euro contro un prezzo al chilo di 23 euro. Le maggiorazioni riguardano anche il cioccolato, una tavoletta da 100 grammi può costare da 1, 20 a 6,29 euro. corriere.it