Panico sulla superstrada Frosinone-Sora, una pecora bruca in piena carreggiata. E’ accaduto questo pomeriggio tra Frosinone e Veroli, in direzione Sora. Gli automobilisti sfrecciavano e una pecorella brucava lungo la superstrada. Per completare il suo pasto quotidiano l’animale ha scelto l’uscita di Casamari. Numerose segnalazioni alla Polizia. Immediatamente sul posto, gli agenti hanno recuperato l’ovino supportati dai medici veterinari dell’Asl di Frosinone.

Redazione Digital