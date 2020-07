Panico a Veroli, anziano trovato a terra insanguinato messo in salvo da Ivano Stirpe, titolare Pizzeria del centro. Un pensionato residente a Veroli centro si sarebbe sentito male cadendo nei pressi di via La Sorda alle prime ore del mattino. Uscendo dalla propria abitazione, Stirpe ha visto il corpo inerte dell’anziano, “sembrava morto” e ha subito avvisato i Carabinieri di Veroli e il 118. Tempestivamente sul posto i sanitari hanno soccorso il pensionato, uno di loro però, autista dell’ambulanza, è scivolato in un dirupo infortunandosi. Subito altre due ambulanze hanno raggiunto il luogo dell’incidente per soccorrere l’operatore 118. L’anziano è stato trasferito all’ospedale di Alatri. I parenti del pensionato hanno ringraziato Ivano Stirpe della immediata disponibilità nell’allertare i soccorsi.

Redazione Veroli