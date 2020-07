Ricoverato con febbre alta. Tra i 60 immigrati giunti a Fiuggi nei giorni scorsi un giovane è stato trasportato presso l’ospedale del capoluogo. Il ragazzo ricoverato ha viaggiato con gli altri migranti per arrivare in Italia e i suoi compagni saranno sottoposti a ulteriori controlli. Cresce la paura a Fiuggi, tra la gente del posto che non ha molto gradito la sistemazione degli immigrati nella città termale.

Redazione Digital