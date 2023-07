Panettone in piena estate, tutti lo vogliono boom di vendite sulla spiaggia

Gelati, granite, macedonie, anguria e melone succoso oppure… una fetta di panettone: gli spuntini estivi sono freschi, golosi e tradizionali. Sì, perché anche se associamo il tipico dolce meneghino al periodo natalizio, in realtà storicamente era una focaccia dolce, slegata dalle festività. Un po’ come succede in Perù, dove il lievitato importato dai nostri compatrioti nel Novecento ha riscosso un successo tale da essere usato per festeggiare qualsiasi ricorrenza. In Italia, invece, è ormai da qualche anno che maestri pasticceri, artigiani e aziende lo propongono anche in questo periodo, in versione classica o estiva — alleggerita, con ingredienti stagionali, dai sapori freschi e tropicali — nel tentativo di destagionalizzarlo. corriere.it