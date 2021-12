Panettone, in Ciociaria il più buono d’Italia. Alessandro Luccero, titolare della pasticceria Dolce Stil Novo, primo classificato.

“E’ stato ricevuto in Comune, questa mattina, Alessandro Luccero, il maestro pasticciere, primo classificato a Milano per il panettone al cioccolato più buono d’Italia. Il sindaco, Enzo Salera, gli ha consegnato una targa con su scritto: ‘Al Maestro Alessandro Luccero, Pasticceria “Dolce Stil Novo”, primo classificato al Panettone Day, categoria Miglior Panettone al cioccolato Ruby 2021’. Nostro concittadino, il giovanissimo Alessandro Luccero, è il titolare della pasticceria ‘Dolce Stil Novo’ di via E. De Nicola. Abita con la famiglia a San Bartolomeo, nelle case delle cooperative. In Comune è venuto accompagnato dai genitori, dalla giovane moglie e dalla graziosa figlioletta, molto vivace e comunicativa. Il sindaco si è complimentato con lui per il successo marcato in un concorso così importante e dalla severa selezione, ringraziandolo anche per il lustro che ne deriva a lui certamente, ma di riflesso anche alla città. Gli ha quindi augurato le migliori fortune nella sua attività artigianale nella nostra città”. Lo comunica l’amministrazione di Cassino.

Redazione Cassino