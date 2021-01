Pane e pizza gratis alle famiglie in difficoltà, solidarietà in Ciociaria.

“Una giornata all’ insegna della solidarietà e della vicinanza alle persone meno fortunate. Diverse le iniziative benefiche portate a termine dal Gruppo Sora 2.0. In mattinata, l’ormai consueta distribuzione del pane che ha visto il gruppo sorano, collaborare con il ‘Panificio Ciro Di Pucchio’. Un’iniziativa che si ripete ormai da settimane e che trova sempre più consensi tra i cittadini. In serata, invece, a collaborare con il gruppo Sora 2.0, è stata la Pizzeria Marcelli che ha donato pizze gratis alle famiglie indigenti. In questo periodo di crisi, la solidarietà non manca e scalda il cuore”. Lo comunica Gruppo Sora 2.0.

Redazione Sora