Pane di Veroli distribuito nel mondo? Un sogno purtroppo.

Il Comune scioglie il Consorzio per la promozione. Incaricato lo studio della dott.ssa Elena Di Nicuolo per le pratiche e le incombenze con la Camera di Commercio di Frosinone al fine di mettere in liquidazione il Consorzio. Somma complessiva di circa 2mila euro, di cui 694 euro competenze e spese Camera di Commercio e studio dott.ssa Di Nicuolo, 1300 euro spese notarili.

Redazione Digital