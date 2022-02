Panchina tricolore in Ciociaria, Fontana Liri ricorda i Martiri delle Foibe

“Poco più di un anno fa, allora presidente dell’associazione culturale Gioventù Protagonista, proposi al sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarracco di deporre ufficialmente una corona floreale al monumento vittime delle foibe sito presso il parco solfatara e la pittura di una panchina con la bandiera italiana. Mantenendo la parola quest’anno, precisamente sabato mattina ci sarà l’inaugurazione della panchina e la deposizione, dove come Gioventù Protagonista saranno presenti Maria Lucia Belli nuova presidente e Vittorio Venditti vicepresidente, nonché il consigliere provinciale Daniele Maura che già quest’anno ha partecipato ad un interessantissimo convegno organizzato dalle scuole della provincia sul ricordo dell’Olocausto. Sono contentissimo di questo traguardo a Fontana Liri, perché sta a significare che il giorno del ricordo nel mio paese è ormai simbolo di unione e di fratellanza, dove tutti i cittadini avranno una memoria sulle purtroppo bruttissime vicende che hanno toccato la nostra nazione. Fontana Liri è un paese unito, è un paese che sulla storia non si divide e che trova forza per ricordare con rispetto tutte le tragedie, le Foibe, l’Olocausto e le Marocchinate. Fontana Liri, possiamo affermarlo, su ciò da un esempio di civiltà non solo alla nostra provincia ma a tutta Italia. Si ringrazia il primo cittadino Gianpio Sarracco e tutta l’amministrazione comunale. Il presidente e il vicepresidente di Gioventù Protagonista, saranno anche lieti di esprimere al sindaco la soddisfazione ed il ringraziamento del comitato 10 febbraio presieduto da Emanuele Merlino”. Lo comunica Associazione culturale Gioventù Protagonista.

Redazione Digital