Panchina Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, in Ciociaria l’inaugurazione

Questa mattina il sindaco di Arce, Luigi Germani e l’assessore alla Sanità Bruna Gregori hanno preso parte, insieme al presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, on. Alessia Savo, alla cerimonia inaugurale della Panchina Lilla presso la sede del Centro Diagnostico Arce. Un segno concreto e visibile di sensibilizzazione e sostegno nella lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare. All’iniziativa erano presenti il presidente del Centro Diagnostico Arce Alessandro Vallone, la dottoressa Liana Panzera (neuropsichiatria infantile), il direttore sanitario professor Beniamino Colagrosso, la dottoressa Giovanna Federici (coordinatrice reparto ex art. 26) e il team di riabilitazione della struttura. «Questa panchina lilla – ha affermato indaco Luigi Germani – è molto più di un simbolo. È un invito a non voltarsi dall’altra parte, a parlare apertamente di un tema delicato come i disturbi del comportamento alimentare e a costruire una comunità capace di accogliere e sostenere. Come Amministrazione saremo sempre al fianco di chi lavora per promuovere la salute e per dare speranza a chi affronta queste difficoltà». Il Centro Diagnostico Arce da anni è impegnato in percorsi multidisciplinari dedicati ai DCA e ha in programma l’attivazione di un reparto semiresidenziale specifico, in collaborazione con la ASL, per offrire ai pazienti un ambiente protetto, assistenza continua e programmi terapeutici mirati.

Redazione Digital