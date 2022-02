Panchina dell’amore in Ciociaria, ecco l’angolo degli innamorati

“Febbraio è un periodo speciale per celebrare l’amore in tutte le sue forme – ha affermato il sindaco di Fumone, Matteo Campoli – Per la famiglia, per le dolci metà, per gli amici, ma anche l’amore per sé stessi. Se ami qualcuno portalo a Fumone. E’ stato allestito un angolo dedicato agli innamorati: decorazioni, cuori e una vista spettacolare sopra il borgo storico del Paese. A tutti gli innamorati buon San Valentino”.

Redazione Digital