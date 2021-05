Il Consiglio Nazionale del CIP; che si è riunito questa mattina a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, ha rieletto Luca Pancalli Presidente del Comitato Italiano Paralimpico con 50 preferenze su 53 voti espressi.

“Si chiude un quadriennio difficile – ha sottolineato Pancalli prima delle votazioni – caratterizzato dalla pandemia e dalla sfida, per nulla facile, di essere diventati Ente Pubblico. Devo dire, però, che se quelli che ci lasciamo alle spalle sono stati quattro anni difficili, i prossimi non saranno da meno, considerato che avremo davanti un quadriennio con tre eventi paralimpici, qualcosa mai accaduto prima. Abbiamo di fronte sfide importanti come quella di Milano Cortina 2026 ma soprattutto quella che ci vedrà in prima linea nel mettere sempre al centro l’interesse degli atleti. Vogliamo investire sulla nostra credibilità, cercando di non allontanarci mai dalla coerenza tra le nostre azioni e la nostra mission, che è quella di guardare allo sport non solo come momento agonistico ma anche come strumento di inclusione e integrazione. Stiamo crescendo ed è una crescita reale”.

Fernando Zappile

Entra nella Giunta CIP per il quadriennio paralimpico 2021-2024 anche il presidente FIPIC Fernando Zappile, che dopo il voto ha commentato: “Questo riconoscimento non è affatto un successo personale ma quello dell’intera famiglia federale a testimonianza della credibilità che la Fipic ha saputo conquistare in poco più di dieci anni dalla propria fondazione. È un momento di felicità che voglio condividere in primis con tutti i nostri atleti e tecnici, il consiglio federale, le società sportive, segretario generale, dipendenti ed ogni singolo tesserato”.

Redazione Digital